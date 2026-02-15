SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RADONJIC, Juan, (Bony) q.e.p.d., falleció el 12-2-2026. - Te fuiste sin avisar, haciendo lo que más te gusta, fuiste el mejor hermano del mundo, el mejor padre que le pudo haber tocado a los chicos un super tío y abuelo, en definitiva, ¡un tipazo! Te voy a extrañar infinitamente. Y por último te pregunto: ¿Café? El próximo lo tomamos en el cielo. Te adoro, Adri.

✝ RADONJIC, Juan. - Willie, Cristina Stanley y familia despiden con mucha tristeza a su querido amigo Boni y acompañan a toda su familia en este doloroso momento.

RADONJIC, Juan. - Patricia Scherman, Hugo y Guido Franciulli despiden con tristeza a Boni y acompañan con afecto a Alejandro, Barbie y familia.

✝ RADONJIC, Juan q.e.p.d., falleció el 12-2-2026. - Pedro A. Rodríguez y Mariano Mendez Cañas participan su fallecimiento. Boni, gracias por distinguirnos con tu amistad.

✝ RADONJIC, Juan. - Johnny Casal y Adela Mackinlay de Casal acompañan a sus muy queridos amigos Marina y Sergio y a su hermana Adriana en este momento de gran tristeza.

RADONJIC, Juan, q.e.p.d. - Clara Vasquez Mansilla, Carmen Baigorri, Patricia Vilariño y Carmela Achaval acompañan a Josefina con todo cariño.

✝ RADONJIC, Juan, q.e.p.d. - María Freixas de Braun y Teresa Bulgheroni acompañan a Marina y Sergio con todo cariño en este triste momento.

✝ RADONJIC, Juan, q.e.p.d., falleció el 12-2-2026. - Delfina Baccetti, Benjamín, Ari, Carlos y Vicky, acompañamos a Chelo y toda la familia en estos duros momentos. Siempre recordaremos a Boni con muchísimo afecto.

✝ RADONJIC, Juan, q.e.p.d. - Tati Casal e hijos abrazan a su familia con enorme cariño. Queridísimo Boni, privilegio de tanto compartido con alegría, inteligencia y humor. Queda tu huella amorosa en todos nosotros.

✝ RADONJIC, Juan, (Boni) q.e.p.d. - Carlos Gaziglia y Teté Coustarot despiden con cariño al querido Boni, elevan una oración por su eterno descanso y acompañan a su familia en este doloroso momento.

RADONJIC, Juan, q.e.p.d., falleció el 12-2-2026. - Zulma Mascaretti, Mónica Melhem, Susy Chindamo y Cynthia de Winne despedimos con mucha tristeza a Boni y acompañamos a nuestra querida Josefina y a la familia Radonjic en este doloroso momento.

✝ RADONJIC, Juan, (Boni) q.e.p.d. - Con profunda tristeza despido a Boni y abrazo a mi querida amiga Adri y a toda la familia. Con mucho cariño, Paula Diz.

✝ RADONJIC, Juan, (Boni). - María Inés Braudo, Pato López y Mercedes Pérez San Martín acompañan con mucho cariño a Jose y sus hijos.

