SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RADONJIC, Juan, q.e.p.d., 12-2-2026. - Banco Ciudad participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.

✝ RADONJIC, Juan (Boni), q.e.p.d. - Anastasia, Dolores y Jacinto Peralta Ramos (as.) acompañan con mucho cariño a su hija Martina y familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

