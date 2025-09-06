1
RAJNWAJN HALTMAN, Janet
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ RAJNWAJN HALTMAN, Janet, Z.L. - Te despedimos con tanto amor como el que siempre nos diste y te recordaremos honrando tu deseo de disfrutar la vida. Martín, Julián, Carla, Clara y Alicia.
✡ RAJNWAJN HALTMAN, Janet, Z.L. - Te despedimos con el amor que sembraste en la familia y te recordaremos siempre. Rosa, Víctor, Diego, Alan, Johana y Vicky.
