SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ RAJNWAJN HALTMAN, Janet, Z.L. - Te despedimos con tanto amor como el que siempre nos diste y te recordaremos honrando tu deseo de disfrutar la vida. Martín, Julián, Carla, Clara y Alicia.

✡ RAJNWAJN HALTMAN, Janet, Z.L. - Te despedimos con el amor que sembraste en la familia y te recordaremos siempre. Rosa, Víctor, Diego, Alan, Johana y Vicky.

Aviso publicado en la edición impresa