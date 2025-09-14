SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† RAMÍREZ de CAPDEVILA, Olga, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios Luis María Campos 1616 lamenta con profundo pesar su fallecimiento, acompaña a su familia y seres queridos en este doloroso momento, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y ruega una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa