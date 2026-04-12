RAPPOPORT, Esther Yolanda

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RAPPOPORT de BECKA, Esther Yolanda (Landa) q.e.p.d., 11-4-2026. - Sus hijos, Alejandro, Nicolás, Marta y Veronique y sus nietos Emilia y Benicio participan con profunda tristeza su partida y la despiden con amor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa