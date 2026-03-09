LA NACION

RASPI, Juan Carlos,

RASPI, Juan Carlos, q.e.p.d. - Julio César Raspi, Lillianne Louge de Raspi y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RASPI, Juan Carlos, q.e.p.d. - Su hermano Héctor Raspi y Mercedes Louge y sus hijos Héctor y Milu Kihlberg, Ignacio y Angie Zamora, Matías, y sus nietos Clari, Feli, Euge y Pepe lo despiden con inmenso cariño y oraciones.

