SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RASPI, Juan Carlos, q.e.p.d. - Julio César Raspi, Lillianne Louge de Raspi y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

✝ RASPI, Juan Carlos, q.e.p.d. - Su hermano Héctor Raspi y Mercedes Louge y sus hijos Héctor y Milu Kihlberg, Ignacio y Angie Zamora, Matías, y sus nietos Clari, Feli, Euge y Pepe lo despiden con inmenso cariño y oraciones.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa