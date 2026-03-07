LA NACION

RAVAGNAN, Juan Alberto,

RAVAGNAN, Juan Alberto,

RAVAGNAN, Juan Alberto, (Tucho), q.e.p.d., falleció el 6-3-2026. - Su mujer Graciela Juárez Cornejo; sus hijos Juan, Magdalena y Mercedes, sus hijos políticos Catalina Baiocchi, Fernando Guerrico y Antonio Martín Maya; sus nietos Milagros, Nacho y Olivia Ravagnan, Fernando y Santiago Guerrico y Antonio Maya, participan su fallecimiento y sus restos serán despedidos hoy, 10.30 hs., en el cementerio Parque memorial. - LAZARO COSTA, Tel. 1151457557.

RAVAGNAN, Juan Alberto, (Tucho). - Su ahijado Pablo Sánchez Liste y Paula O¨Farrell y sus hijos Anouk y Justo participan con gran pena su fallecimiento y acompañan a Graciela y sus primos.

RAVAGNAN, Juan Alberto, (Tucho). - Manuel Sánchez Liste y Marisa Juárez Cornejo, sus hijos Pablo y Paula O¨Farrell y Dolores e Iñigo San Martín y sus nietos lo despiden con enorme tristeza y abrazan a Graciela y los chicos en su dolor.

RAVAGNAN, Juan Alberto. - Graciela Baños y sus hijos Santiago y Sol, Inés y Nicolás despiden al querido Tucho con mucha pena y acompañan a Graciela y los chicos con mucho cariño.

RAVAGNAN, Juan Alberto. - Alejandro Cornejo y Estercita despiden a Tucho con tristeza y acompañan con cariño a Graciela y familia.

RAVAGNAN, Juan Alberto, (Tucho), q.e.p.d. - Los ex presidentes de la Sociedad Rural Argentina, Horacio Gutiérrez, Eduardo Zavalia, Enrique Crotto, Hugo Luis Biolcati, Luis Miguel Etchevehere y Daniel Pelegrina acompañan a Graciela y familia con mucho afecto y piden una oración en su memoria.

RAVAGNAN, Juan Alberto, q.e.p.d. - Raúl, Leonor Etchebehere y familia participan la partida de su amigo Tucho y elevan una oración en su memoria.

RAVAGNAN, Juan Alberto, q.e.p.d. - El staff de la Sociedad Rural Argentina participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva una oración a su memoria.

RAVAGNAN, Juan Alberto, q.e.p.d. - El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, participa con profundo dolor su fallecimiento.

RAVAGNAN, Juan Alberto, q.e.p.d. - Laura, Enrique Crotto y familia despiden con mucha tristeza a un gran amigo y acompañan a Graciela y familia con sus oraciones.

RAVAGNAN, Juan Alberto, q.e.p.d. - La comisión directiva de la Sociedad Rural Argentina participa con inmenso dolor el fallecimiento de quien fuera director y secretario de la entidad, y ruega una oración en su memoria.

RAVAGNAN, Juan Alberto, q.e.p.d. - Carlos y Gioia Cornejo de Huergo, y familia lo despiden con gran pena, acompañando a Graciela y familia, rogando una oración en su memoria.

