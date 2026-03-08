SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RAVAGNAN, Juan Alberto. - Su prima Silvia Q. de Martelli, hijos y nietos despedimos a Tucho con mucho cariño. Recordaremos siempre con alegría los lindos momentos vividos juntos y acompañamos a Graciela e hijos en este triste momento.

✝ RAVAGNAN, Juan Alberto. - Juan Isidro y Copete Quesada despiden a su primo Tucho, acompañando a Graciela, hijos y nietos con tristeza.

✝ RAVAGNAN, Juan Alberto (Tucho), q.e.p.d. - Mecha S. L. de Miguens, hijos y nietos lo despiden con tristeza y abrazan con el cariño de toda una vida a Graciela, hijos y nietos.

✝ RAVAGNAN, Juan Alberto. - Me despido de mi querido amigo Tucho y espero que encuentre la felicidad en el más allá. Carlos Urioste y familia.

✝ RAVAGNAN, Juan Alberto, q.e.p.d. - Keith y Marta Prevett y sus hijos Lucila y Santiago, Martin y Mechi despiden al querido Tucho y acompañan con cariño a Graciela y familia.

✝ RAVAGNAN, Juan Alberto, falleció el 6-3-2026. - Carmelo Esteban Juárez participa su fallecimiento, ruega una oración a su querida memoria y acompaña a Graciela, sus hijos y nietos en estos tristes momentos.

✝ RAVAGNAN, Juan Alberto, q.e.p.d. - Eugenia Cerda y Antonio J. Maya, hijos y nietos acompañan a su familia con solidaridad y afecto, rezan para que Dios haya recibido a Tucho y que ya esté gozando, con certeza, vida eterna.

✝ RAVAGNAN, Juan Alberto. - Guillermo, María, Juan, Catalina y Margarita Baiocchi acompañan a Graciela, Juan, Male y Mechi e hijos, recordando a Tucho con mucho cariño.

✝ RAVAGNAN, Juan Alberto, (Tucho) q.e.p.d. - Sus compañeros y amigos del Belgrano Day School lo despiden con tristeza y acompañan con mucho cariño a Graciela y Flia.

✝ RAVAGNAN, Juan Alberto, q.e.p.d., falleció el 6-3-2026. - Las amigas de Mechi de la UCA acompañan a Mechi y familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

