REBZDA, Cristóbal Boleslao

REBZDA, Cristóbal Boleslao, q.e.p.d., 21-10-2025. - El directorio y personal de Estancia La Vigilancia de Gral. Belgrano despiden a Don Cristóbal y acompañan a su familia.

REBZDA, Cristóbal Boleslao, q.e.p.d., 21-10-2025. - Su señora esposa, Beatriz Rey de Rebzda; sus hijos, Cristina y Vladimiro, sus nietos, Pilar, Victoria, Estanislao e Hilario, y Laura Gigena participan con profundo dolor su fallecimiento. Será despedido hoy, a las 11, en el cementerio de Gral. Belgrano. Siempre estarás en nuestros corazones.

REBZDA, Cristóbal Boleslao, q.e.p.d., 21-10-2025. - El directorio y personal de Kion S.A.I.C. despiden con profundo pesar a su fundador. Acompañamos a su familia en este triste momento.

