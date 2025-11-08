1
REGAZZONI DE AGUIRRE, Ana María
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† REGAZZONI de AGUIRRE, Ana María, q.e.p.d. - Jorge y Silvia Ferioli despiden con inmensa tristeza a Ana recordándola siempre con mucho cariño. Abrazan con mucho afecto a Gonzalo, Carolina, Gonzalo (h.), Maxima y Wenceslao.
† REGAZZONI de AGUIRRE, Ana María, q.e.p.d. - Sus hijos Gonzalo y Carolina; sus nietos Gonzalo, Maxima y Wenceslao despiden con profundo dolor a su querida Nana, recordándola eternamente por su energía y alegría inigualable.
