REGNICOLI, Horacio Emilio

REGNICOLI, Horacio Emilio, q.e.p.d. - El Astillero Regnicoli despide con gran tristeza a su vicepresidente, un profesional destacado de la náutica. Su legado permanecerá en la historia y en la memoria del astillero.

REGNICOLI, Horacio Emilio, q.e.p.d. - Jorge Regnicoli y familia despiden con gran tristeza a Horacio Regnicoli. Lo recordaremos con cariño y un gran respeto.

