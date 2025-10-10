1
REGNICOLI, Horacio Emilio
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
REGNICOLI, Horacio Emilio, q.e.p.d. - El Astillero Regnicoli despide con gran tristeza a su vicepresidente, un profesional destacado de la náutica. Su legado permanecerá en la historia y en la memoria del astillero.
REGNICOLI, Horacio Emilio, q.e.p.d. - Jorge Regnicoli y familia despiden con gran tristeza a Horacio Regnicoli. Lo recordaremos con cariño y un gran respeto.
