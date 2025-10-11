1
REGNICOLI, Horacio
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† REGNICOLI, Horacio, q.e.p.d. - El Astillero Bermuda despide con tristeza al gran colega y acompaña a la familia en este difícil momento.
REGNICOLI, Horacio. - Familia Percaz y Bermuda despiden a su amigo y gran profesional y acompañan a Ule y familia.
REGNICOLI, Horacio, q.e.p.d. - Horacio Martínez y Florencia Brandoni despiden a quien fuera una figura indiscutible de la industria náutica argentina. Acompañan a su esposa e hijos en este difícil momento.
