SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† REGNICOLI, Horacio, q.e.p.d. - El Astillero Bermuda despide con tristeza al gran colega y acompaña a la familia en este difícil momento.

REGNICOLI, Horacio. - Familia Percaz y Bermuda despiden a su amigo y gran profesional y acompañan a Ule y familia.

REGNICOLI, Horacio, q.e.p.d. - Horacio Martínez y Florencia Brandoni despiden a quien fuera una figura indiscutible de la industria náutica argentina. Acompañan a su esposa e hijos en este difícil momento.

