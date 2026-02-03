1
REGUERA, Cecilia María
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ REGUERA de RODRÍGUEZ ARIAS, Cecilia María q.e.p.d. - Lila, gracias por todos estos años que compartimos, por tu fuerza y valentía. Tus hijos Ceci, Edu y Angie y tus nietos Martu, Joaco e Iñaki Rodríguez Arias te vamos a extrañar. Te despedimos con mucho cariño hoy, a las 14, en el Cementerio Parque Memorial.
✝ REGUERA de RODRÍGUEZ ARIAS, Cecilia María, q.e.p.d. - Sus sobrinas Sofia, Clara y Florencia Reguera y sus familias despiden con el corazón agradecido a su queridísima Lila y acompañan a Cissy, Edu y Angie con mucho cariño.
