REGUERA, Cecilia María

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ REGUERA de RODRÍGUEZ ARIAS, Cecilia María q.e.p.d. - Lila, gracias por todos estos años que compartimos, por tu fuerza y valentía. Tus hijos Ceci, Edu y Angie y tus nietos Martu, Joaco e Iñaki Rodríguez Arias te vamos a extrañar. Te despedimos con mucho cariño hoy, a las 14, en el Cementerio Parque Memorial.

✝ REGUERA de RODRÍGUEZ ARIAS, Cecilia María, q.e.p.d. - Sus sobrinas Sofia, Clara y Florencia Reguera y sus familias despiden con el corazón agradecido a su queridísima Lila y acompañan a Cissy, Edu y Angie con mucho cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa