REGUERA, Cecilia María,
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ REGUERA de RODRIGUEZ ARIAS, Cecilia María, q.e.p.d. - La Flia. Springer Urbieta lamenta profundamente la partida de Cecilia y abraza a Edu y Cissy con muchísimo cariño.
LA NACION
