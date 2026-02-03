REGUERA, Cecilia

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ REGUERA de RODRÍGUEZ ARIAS, Cecilia q.e.p.d. - Alejandro y Nieves Fargosi, hijos y nietos despiden a Cecilia con muchísima tristeza y acompañan a Ciccy, Edu y Angie con todo cariño.

✝ REGUERA de RODRÍGUEZ ARIAS, Cecilia q.e.p.d. - Su hermano político Miguel Rodríguez Arias y su esposa Ana Provera y su sobrina Sol despiden a Cecilia con mucho amor y admiración.

✝ REGUERA de RODRIGUEZ ARIAS, Cecilia. - Horacio Fernández y María Teresa Arocena de Fernández lamentan el fallecimiento de Cecilia y piden una oración en su memoria.

✝ REGUERA de RODRÍGUEZ ARIAS, Cecilia. - Amiga del alma, no es más que un hasta luego. Te despiden con cariño entrañable todos los O¨Grady y sus Flias.

✝ REGUERA de RODRÍGUEZ ARIAS, Cecilia, q.e.p.d. - Rafa, Cecilia, Sofi y Fede, y Vicky Castillo acompañan con todo cariño a Edu y Cissy en la despedida de la querida Ceci. Siempre te recordaremos.

✝ REGUERA de RODRIGUEZ ARIAS, Cecilia, q.e.p.d. - Mel Masllorens despide con mucho cariño a su querida amiga Cecilia y acompaña a Edu y Ceci en este momento de dolor.

