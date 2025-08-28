1
RESANO, Horacio José
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† RESANO, Horacio José, q.e.p.d., falleció el 25-8-2025. - Su esposa Cristina, sus hijos, sus cuñadas y sus nietos despiden a Horacio, recordando todos los momentos compartidos. Ruegan una oración en su memoria.
