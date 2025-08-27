1
RESANO, Horacio
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† RESANO, Horacio, q.e.p.d. - Los Crotto Sojo despiden con dolor a su amigo de la toda la vida y acompañan con cariño y oraciones a Cristina y toda su linda familia.
† RESANO, Horacio, q.e.p.d. - José y Elisa Crotto, hijos y nietos despiden a Horacio con profunda tristeza y acompañan a Cristina y a toda la familia, rezando por su eterno descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
“Antes me alcanzaba para sostener a mi familia y ahora no”: cada vez más recuperadores urbanos pierden su trabajo o ya no les alcanza para vivir
- 3
Tras 16 años de trámite, la Corte rechazó una demanda colectiva por jubilaciones y exhortó al Congreso a que nombre Defensor del Pueblo
- 4
Murió un joven de 22 años tras ser embestido por un toro de 700 kilogramos