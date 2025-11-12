LA NACION

RESTELLI, Lía Ester

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RESTELLI, Lía Ester, 11-11-2025. - Horacio Conde, Jorge Michelli, Juan Carlos Travieso, Roberto Ares, Marcelo Bova, Fernando Córdoba, Eduardo Casal, Guillermo Pérez de la Fuente y Nelson Jarazo acompañan al querido Luis y a su familia en este doloroso momento y piden una oración en memoria de Lía.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El truco para saber dónde están los radares de velocidad al manejar
    1

    El truco para saber dónde están los radares de velocidad al manejar

  2. Convocan al tribunal para que haga el juicio contra Cristina tres veces por semana, presencial y sin feria judicial
    2

    Cuadernos: convocan al tribunal para que haga el juicio contra Cristina Kirchner tres veces por semana, presencial y sin feria judicial

  3. Descarriló una formación del Tren Sarmiento a metros de la estación Liniers: 20 heridos
    3

    Descarriló una formación del Tren Sarmiento a pocos metros de la estación Liniers

  4. Nuevos chats complican al exgobernador Bordet: reuniones, coimas, y una operación inmobiliaria
    4

    Nuevos chats complican al exgobernador Bordet: reuniones, coimas, y una operación inmobiliaria

Cargando banners ...