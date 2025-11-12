SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RESTELLI, Lía Ester, 11-11-2025. - Horacio Conde, Jorge Michelli, Juan Carlos Travieso, Roberto Ares, Marcelo Bova, Fernando Córdoba, Eduardo Casal, Guillermo Pérez de la Fuente y Nelson Jarazo acompañan al querido Luis y a su familia en este doloroso momento y piden una oración en memoria de Lía.

