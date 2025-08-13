SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† REYES, María Luisa Rabadán de, q.e.p.d., partió a la casa del Padre, el 12-8-2025. - Sus hijos Jorge Luis, José María y María Patricia Reyes; sus hijos políticos María Elena Vaccarezza y Mario Cordeviola; sus nietos Braulio, Ignacio y Angie, Santiago y Ailu, Tadeo, Macarena y Nicolás, María José, Trinidad y Mat, Mercedes y Francisco y Jacinta, y sus bisnietos la despiden con la alegría de haberla disfrutado y en la esperanza del encuentro con el Padre.

