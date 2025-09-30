SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† REYNOLDS, Paul, q.e.p.d. - Sus primos hermanos Antelme Butgler y sus familias despiden con cariño a Paul y ruegan una oración por su memoria.

† REYNOLDS, Paul, q.e.p.d. - La comisión directiva y socios de Cumelen Country Club despiden a su querido amigo Paul con todo cariño y acompañan a la familia en estos momentos de profunda tristeza.

† REYNOLDS, Paul, q.e.p.d. - Patricio, Clara e hijos acompañan a Maggie en este momento.

† REYNOLDS, Paul, q.e.p.d. - Felipe y Cecilia de Elizalde, sus hijos y nietos despiden al querido Paul en la esperanza de la resurrección y acompañan a María y sus hijos con mucho cariño.

† REYNOLDS, Paul. - Santiago y Alejandra Carregal despiden a su amigo Paul y acompañan a Lichi y a toda la familia Reynolds en este triste momento.

REYNOLDS, Paul, q.e.p.d. - Maximiliano Götz lo despide con gran tristeza y cariño, acompañando a su familia y allegados en este difícil momento. Ruega una oración en su memoria. Ha sido un gran ejemplo a seguir.

† REYNOLDS, Paul, q.e.p.d. - Julio y Maru, Quique y Andrea Castro Feijóo despiden al querido Paul y abrazan a María y chicos con mucho afecto.

† REYNOLDS, Paul. - Querido Paul, cómo te vamos a extranar. Un gran abrazo a María y los chicos en este momento tan difícil. Luisa, Lucca, Lorenzo, Agus y Alan.

† REYNOLDS, Paul, q.e.p.d. - Vecino, amigo y gran colega, que descanses en paz. Duprat Inmobiliaria.

Aviso publicado en la edición impresa