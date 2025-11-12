1
RIBEIRO, Laura
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
RIBEIRO, Laura, q.e.p.d., 11-11-2025. - El Automóvil Club Argentino participa con pesar el fallecimiento de quien fuera parte de FITAC y FIA Región IV y ruega oraciones en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Nuevos chats complican al exgobernador Bordet: reuniones, coimas, y una operación inmobiliaria
- 3
El narco más buscado cayó con un cargamento de 956 kilos de cocaína bombardeado por avionetas
- 4
Rating: cuánto midió el mano a mano de Verónica Lozano con Johnny Depp versus el segundo programa de María Belén Ludueña