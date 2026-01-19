LA NACION

RIGLOS, MarÍa Carmen,

RIGLOS de TORRALVA, MarÍa Carmen, q.e.p.d. - Su marido Dominique y sus hijos Domingo e Isabel, María y Churly, Tato y Ana, Ale y Guada, Diego, sus nietos y bisnietos despiden a Mima agradeciendo por su vida y por su generosidad, ruegan una oración en su memoria y la despiden en el Parque Memorial hoy a las 11.

RIGLOS de TORRALVA, María Carmen, q.e.p.d. - Su hermana Teresita, Paco Polledo, su ahijado Francis, y sus hijos Verónica, Máximo y Magdalena Coelho, Martina y Máximo Casal, y sus nietos abrazan con todo cariño a Dominique y a toda su querida familia.

RIGLOS de TORRALVA, María Carmen. - Su cuñada Teresa Ruiz Luque de Riglos; sus hijos Sebastián y Pato, Pablo y Pía, Gonzalo y Coli y nietos despiden a Chacha con tristeza y acompañan a Dominique y sus hijos con cariño.

RIGLOS de TORRALVA, María Carmen. - Jorge y María Figueroa y Carlos y Chuny Anzoreguy despiden a su amiga y acompañan a Dominique y a todos los Torralva con cariño.

