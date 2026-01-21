1
RIGLOS, María Carmen
✝ RIGLOS de TORRALVA, María Carmen. - Jorge e Inés C.E de Becú y familia despiden con tristeza a María Carmen y abrazan con todo cariño a Dominique, hijos y nietos y ruegan oraciones en su memoria.
