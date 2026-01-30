SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RIOBÓO, Raúl. - Carlos y Florencia, Wenceslao y Cristina y Mercedes Galli, hijos y nietos despiden a Raúl con todo cariño.

✝ RIOBOO, Raúl. - El consorcio de propietarios del edificio Montevideo 1612 lamenta profundamente el fallecimiento del Sr. Raúl Rioboo, acompaña con sincero pesar a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento, expresándoles sus más sentidas condolencias y acompañamiento ante tan irreparable pérdida. Que descanse en paz.

✝ RIOBOO, Raúl R. - Querida Moños, te abrazamos muy fuerte en este momento tan doloroso y despedimos a Mingo con enorme tristeza. Mechi, Eugenia, María, Cris, Marcela, Maia, Helen, Mary, Mariana y Tey.

