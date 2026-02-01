LA NACION

RIOBÓO, Raúl Ricardo,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RIOBÓO, Raúl Ricardo, q.e.p.d., falleció el 29-1-2026. - La Asociación Mutual Unión Federal, sus directivos y empleados participan con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera su presidente y uno de sus fundadores y quien a lo largo de más de 20 años contribuyó con su esfuerzo y dedicación al crecimiento de nuestra entidad.Acompañamos en este triste momento a nuestra querida Clemencia, Nieves y a Santiago.Rogamos elevar una plegaria por el descanso de su alma.

RIOBÓO, Raúl Ricardo, q.e.p.d., falleció el 29-1-2026. - Sergio y Gerardo Horcada despiden con profundo pesar a su querido amigo Raúl, acompañan a Clemencia, Nieves y Santiago en este doloroso momento y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

