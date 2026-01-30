1
RIOBOO, Raúl Ricardo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
RIOBOO, Raúl Ricardo. - Carlos Schilling y Kenya despiden a su amigo Mingo y acompañan a Moños, León y familias en este triste momento.
✝ RIOBÓO, Raúl Ricardo. - Gustavo Dalla Tea y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en este momento a Moños, Clemencia, Santiago, sus hijos políticos y demás familiares.
✝ RIOBÓO, Raúl Ricardo, q.e.p.d. - Despedimos a un gran presidente y mejor persona. Nuestras condolencias a toda la familia. Los integrantes de AMUF.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION