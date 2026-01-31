LA NACION

RIOBÓO, Raúl Ricardo,

RIOBÓO, Raúl Ricardo, q.e.p.d. - Sus hermanos Fernando y Verónica, Alejandra y Sergio, sus sobrinos Joaco, Luli y Sofi lo despiden con profunda tristeza.

RIOBOO, Raúl Ricardo q.e.p.d. - Sus primos políticos Astoul Bonorino, Carlos, Mariano y Susana, Mercedes, Juliana y Juan y Dolores despiden con tristeza a Raúl y acompañan a Moños y los chicos.

RIOBOO, Raúl Ricardo. - Rodolfo Lanús de la Serna (h.) con sus hijos Nicolás y Lucía, Francisco y Sofía y Agustina y Ramón despiden con profundo dolor al querido Raúl y acompañan con gran cariño a Moños, Clemen y Santi.

RIOBOO, Raúl Ricardo. - Nieves y Rodolfo Lanús de la Serna y sus hijos Rodolfo, Fernando y Ezequiel despedimos con profundo dolor al querido Raúl, compartiendo la tristeza con nuestra hija y hermana María Nieves y sus hijos Clemencia y Santiago.

RIOBOO, Raúl Ricardo. - Fernando Lanús con sus hijos Joaquín, Pedro y Francisca lo despiden con profundo afecto, compartiendo su dolor con Moños, Clemen y Santi.

