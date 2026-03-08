1
RIPALDA, María Cristina
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ RIPALDA, María Cristina, q.e.p.d. - Ernesto Videla participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.
✝ RIPALDA, María Cristina, q.e.p.d. - Los Carranza abrazamos a Juan, Vicky y las chicas y los acompañamos con amor.
✝ RIPALDA, María Cristina, q.e.p.d. - Queridísima Ina, con mucho cariño y una profunda tristeza te despedimos, Majo, Sole, Xime, Pilar (a.), Maca (a,) y Álvaro Izurieta y Sea (a.). Quienes siempre te recordaremos con tu sonrisa imborrable de madre y tu generosidad desbordante.
