SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† RIPOLL, Clotilde Rosa, q.e.p.d., falleció el 30-10-2025. - Sus primos Loty Gibert, Cecilia y Carlos Ramos Izquierdo, Laura y Enrique Gibert participan con gran pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

