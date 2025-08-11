1
RITACCO, Edgardo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† RITACCO, Edgardo, q.e.p.d., 24-2-44; 10-8-2025. - Profesor y periodista. Te recordaremos por siempre con cariño. Eugenia, Brígida y Marcelo.
† RITACCO, Edgardo, q.e.p.d., 24-2-44; 10-8-2025. - Profesor y periodista. Ya descansa en paz y gloria acompañado de la gracia del Señor. Su legado seguirá vivo en todos aquellos a quienes supo guiar con sus enseñanzas. Será amado y recordado por siempre. Tu esposa Ani y tus hijos Edgardo y Andrea.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Misterio en Coghlan: con nuevos testigos, buscan reconstruir el vínculo entre la víctima y la familia del sospechoso
- 3
Las últimas encuestas confirman un empate técnico entre Quiroga y Doria Medina y proyectan una inédita segunda vuelta
- 4
Un centenar de migrantes intenta cruzar a nado frente al Estrecho de Gibraltar