RIUS OLIVA, Raúl Enrique, Ing.

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RIUS OLIVA, Raúl Enrique, Ing., q.e.p.d., falleció el 23-11-2025. - Su esposa Susana Moreno; sus hijos Raúl, Isabel, Verónica y Mariana, su yerno Marcelo, su nuera Lorena y sus nietos, Joaquín, Agustina, Josefina, Ariel, Raúl Jr., Emma y Pedro lo despiden con profundo amor, admiración, afecto y ruegan una oración en su memoria. Velatorio, hoy, de 10 a 12, luego misa de responso. Cementerio Jardín de Paz, Pilar.

