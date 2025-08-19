SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† RIVAROLA de PIZARRO, Lía, q.e.p.d. - Su amiga del alma, Cristina Solanas, junto a Juan, las chicas y todas sus familias la despiden con infinita tristeza, agradeciendo su alegría, su bondad y generosidad. Acompañamos a sus hijos y nietos con el cariño de siempre.

† RIVAROLA de PIZARRO, Lía. - Ana Rosso, Cristina Afione, Cristina Maciel, Gloria Pueyrredón, María Laura del Carril, Mariana Dates, Mochita Velarde, Silvia Noguera y Tessy Blomberg despedimos a nuestra querida amiga y pedimos una oración en su memoria.

