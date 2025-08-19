1
RIVAROLA DE PIZARRO MIGUENS, Lía
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† RIVAROLA de PIZARRO MIGUENS, Lía, q.e.p.d. - Sus amigos del Champa Group: Tesi, Beto, Ana y Raúl, Virginia y Jef, Malu y Julio, Mareen y Adolfó, Geor y Alfredo, Irene y Horacio y Sara y Carlos participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración a su querida memoria.
† RIVAROLA de PIZARRO MIGUENS, Lía. - Sus amigas de siempre: Chichita, Angie, Ana S., Mónica, Silvia, Male, Susana, Ana P., Peri y Cristina la despiden. Ya estás en brazos de Jesús, María y de tu Negro.
