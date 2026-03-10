1
RIVEIRO, María Cristina
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ RIVEIRO de VIJANDE, María Cristina. - Su primo Oscar Cayetano Curto y familia la despiden con profundo dolor, y ruegan una oración en su memoria.
LA NACION
