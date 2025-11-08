SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† RIVERA, Julio C., q.e.p.d. - La comisión directiva y los socios del Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y ruegan una oración en su memoria.

† RIVERA, Julio C. - Julio H. y Julio M. Otaegui participan su fallecimiento, acompañan a Graciela y sus hijos y elevan una oración en su memoria.

