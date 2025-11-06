RIVERA, Julio César
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† RIVERA, Julio César. - Saludo al querido doctor Rivera, y acompaño a la familia. Diego Fissore.
RIVERA, Julio César, q.e.p.d. - Marta Majul y Daniel Crovi despiden con dolor a Julio y abrazan a Graciela y familia en este duro momento.
RIVERA, Julio César. - Vicky Rodríguez, Elio Zanín y Silvia Llorente participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este triste momento.
RIVERA, Julio César, Dr., q.e.p.d. - Gustavo Giatti, Juan Ignacio Alonso, Santiago Michel y Martín Cáceres lo despedimos con tristeza y agradecidos por el honor de haber formado parte de su estudio jurídico. Acompañamos a su familia con cariño y afecto.
† RIVERA, Julio César, q.e.p.d. - Dora Mariana Gesualdi, junto con sus hijos Julio César Rivera (h.) y Laura Huertas Buraglia y su nieta Camila participan con inmenso dolor su fallecimiento. Excelente padre y abuelo, gran jurista. Nunca te olvidaremos. Rogamos una oración por el eterno descanso de su alma.
