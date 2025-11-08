SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† RIVERA, Julio César, q.e.p.d., falleció el 5 de noviembre. - Pablo Flores Medina, Cecilia Flores Medina, Francisco Campellone y sus nietos Lisandro Flores, Guadalupe Campellone y Nicolas Campellone, lo despiden con gran pesar y profundo dolor.

† RIVERA, Julio César, q.e.p.d. - Marcelo Gebhardt despide con enorme pena a su amigo y eleva oraciones por su alma y por el consuelo de su familia.

† RIVERA, Julio César. - Miguel y Elvira Gotelli acompañan a su familia con mucho cariño.

† RIVERA, Julio César, q.e.p.d., falleció el 5 de noviembre. - Beltran F. Louge y Leandro J. Rizicman despedimos con profundo pesar a quien fue un eminente jurista y gran persona, con quien tuvimos el honor de trabajar durante casi 30 años. Acompañamos con cariño a su familia en este dificil momento.

RIVERA, Julio César. - Ana María Sañudo y Miguel Freile despiden al amigo y acompañan a Dora, Julio (h.), Graciela y demás familiares en su dolor. No te olvidaremos.

† RIVERA, Julio César, q.e.p.d., falleció el 5 de noviembre. - Su esposa Graciela Medina y su hijo Miguel Angel Rivera Medina, lo despediden con profundo dolor.

RIVERA, Julio César. - El Consorcio de Propietarios Uruguay 750 participa el fallecimiento del Dr. Julio César Rivera y le envía sus condolencias a la familia.

RIVERA, Julio César, q.e.p.d. - Jorge Pérez Alati, Manuel M. Benites, Guillermo E. Quiñoa, Luis Incera, Luis Barry, Lautaro Ferro y todos los socios, abogados y miembros del Estudio Pérez Alati, Grondona y Benites & Arntsen acompañamos a la familia del Dr. Julio César Rivera. Recordaremos con profundo respeto al destacado colega con quien nuestro estudio tuvo el honor de compartir una estrecha y valiosa relación profesional.

† RIVERA, Julio César, Dr., q.e.p.d. - El estudio Vaquero y Asociados despide con profundo dolor a su colega y amigo y acompaña a su familia en este triste momento.

RIVERA, Julio César, q.e.p.d., falleció el 5-11-2025. - Mily y Ricardo Ostrower despedimos con profunda tristeza al querido Julio César Rivera y acompañamos con todo nuestro afecto a Graciela, Julito y Miguel en este momento tan doloroso. Julio fue, sin lugar a dudas, uno de los abogados más lúcidos y completos de nuestro país, y aún más, una gran persona. Somos agradecidos y estamos honrados de haberlo conocido y de haber compartido tiempo con él. Lo vamos a extrañar.

† RIVERA, Julio César. - Los socios, consultores y demás integrantes de Marval O’Farrell Mairal participan con profunda tristeza el fallecimiento de quien fuera socio del estudio, y acompañan a Julito y a su familia en este doloroso momento. Su profesionalismo y dedicación perdurarán como un legado imborrable en todos quienes integramos Marval.

† RIVERA, Julio César, Dr., q.e.p.d. - María Elsa Uzal despide a Julio con profunda pena y ruega al Señor que lo reciba en sus brazos.

RIVERA, Julio César, q.e.p.d. - Alejandro Argento y María Gabriela Alcolumbre acompañan a Graciela y sus hijos en este triste momento y despiden a Julio, rogando una oración en su memoria.

† RIVERA, Julio César, q.e.p.d. - María del Pilar Osorio participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

† RIVERA, Julio César, Dr., q.e.p.d. - Carlos Arzuaga junto a su esposa Silvia y su hija Sol lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia en este difícil momento.

† RIVERA, Julio César, Dr., q.e.p.d. - El directorio de Colombo y Magliano lamenta el fallecimiento del gran jurista y acompaña a su familia en tan difícil momento.

† RIVERA, Julio César, Dr., q.e.p.d. - El Dr. Mario Carlos Maito lamenta profundamente su fallecimiento. Excepcional persona y gran maestro del derecho. Acompaña a su familia con mucho afecto.

† RIVERA, Julio César, Dr., q.e.p.d. - José y Graciela Cirillo participan con inmenso dolor su fallecimiento. Abrazan a Graciela y familia en este difícil momento. Deja a los que lo conocimos un legado de valores y enseñanzas que lo trascienden; rogamos una oración a su querida memoria.

† RIVERA, Julio César. - Alberto Barraza y Verónica A. de Barraza despiden con profundo pesar al gran profesor y mejor persona que fué el Dr. Julio César Rivera.

† RIVERA, Julio César, q.e.p.d. - Daniel y Gabriela Vítolo participan con dolor el fallecimiento de Julio y acompañan a Graciela, sus hijos y nietos en estos tristes momentos.

† RIVERA, Julio César, Dr., q.e.p.d. - El Consejo de Redacción de la Revista de Derecho Privado y Comunitario; Ricardo L. Lorenzetti, Elena Highton, Aída Kemelmajer, Graciela Medina, Héctor Alegria, Horacio Roitman, Gonzalo Sozzo y Miguel Piedecasas, participan con profundo dolor la partida de quien fuera director de la revista desde el inicio y con quien además se compartió una profunda amistad. Acompañamos a sus familiares en este momento de dolor.

† RIVERA, Julio César, q.e.p.d. - Héctor Alegría, Pablo A. Buey Fernández, Gabriel H. Fissore, Miguel Montemerlo y Javier Alegría con profunda pena participan su fallecimiento y acompañan a Graciela, Julio y a toda la familia Rivera.

RIVERA, Julio César, q.e.p.d., falleció el 5-11-2025. - Ricardo A. Ostrower, Santiago Soria, Rodrigo García, Fernando Alemany y Martín Vainstein junto con todos los integrantes del equipo de litigios y arbitrajes del Estudio Marval, O’Farrell & Mairal despedimos con mucha tristeza al gran Julio César Rivera y acompañamos con todo nuestro afecto a Graciela, Julito y Miguel en este triste momento. Julio, estamos eternamente agradecidos por haber podido compartir con vos todo este tiempo juntos, te vamos a extrañar muchísimo. Dejaste un legado inmenso que esperamos poder honrar.

† RIVERA, Julio César, q.e.p.d. - Socios e integrantes del Estudio Alegría, Buey Fernández, Fissore y Montemerlo participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

† RIVERA, Julio César, Dr., q.e.p.d. - Rubinzal Culzoni Editores participa con profundo pesar el fallecimiento de quien fue autor por más de 30 años y acompaña a sus familiares en este momento de dolor.

† RIVERA, Julio César, Dr., q.e.p.d. - Isaac Rubinzal participa con profundo dolor y despide con afecto a quien fuera un amigo con quien además compartió una amplia relación editorial.

† RIVERA, Julio César, q.e.p.d. - Arredo siente mucho su fallecimiento. Nuestras sinceras condolencias a su familia y a sus colegas, lo recordaremos por su dedicación y profesionalismo.

† RIVERA, Julio César, q.e.p.d. - José Sasson e hijos lamentan profundamente su partida y expresan su más sentido pésame a la familia en este triste momento.

† RIVERA, Julio César, q.e.p.d., falleció el 5-11-2025. - Alberto y Estela Bianchi lo despiden con profundo dolor y acompañan a su familia con oraciones.

RIVERA, Julio César, q.e.p.d. - Anahí Malicki despide al querido Dr. Rivera y acompaña a la familia en este momento.

† RIVERA, Julio César, Dr., q.e.p.d. - El Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés despide a su estimado profesor y miembro de su consejo asesor, y acompaña a su familia.

† RIVERA, Julio César, q.e.p.d. - José Martínez de Hoz despide a Julio con imborrables recuerdos y acompaña a Graciela, Julio (h.) y familia con gran afecto.

† RIVERA, Julio César, q.e.p.d. - Los socios del estudio Martínez de Hoz & Rueda participan su fallecimiento, acompañan a Julio (h.) y a toda la familia y ruegan una oración en su memoria.

† RIVERA, Julio César, q.e.p.d., falleció el 5-11-2025. - Eduardo Favier Dubois y Lucía Spagnolo despiden al gran maestro y amigo con cariño y dolor y acompañan a Graciela y familia en tan triste momento.

RIVERA, Julio César, Dr., q.e.p.d. - El Dr. Jorge A. Rojas y el equipo de su estudio jurídico despiden con profunda tristeza al insigne jurista Julio C. Rivera, acompañando a toda su familia en su dolor.

† RIVERA, Julio César, q.e.p.d. - Miguel F. Bargalló lamenta su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.

† RIVERA, Julio César, q.e.p.d., falleció el 5-11-2025. - La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires despide con profundo pesar a su querido e ilustre académico, acompaña a su familia y ruega oraciones por el eterno descanso de su alma.

RIVERA, Julio César, q.e.p.d. - Tu viejo amigo, Dr. Evaristo Alberto Santa María, te despido con el recuerdo de las luchas y logros en la Asociación de Magistrados y en la Federación Latinoamericana de Magistrados que logramos presidir con el mayor afecto. Hasta Dios.

† RIVERA, Julio César, q.e.p.d. - Alberto A. Spota (a.) participa su deceso con profundo pesar y acompaña a Graciela y Julio César (h.) en su dolor.

† RIVERA, Julio César, q.e.p.d., 5-11-2025. - Los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial participan con hondo pesar el fallecimiento de quien fuera distinguido integrante de este cuerpo, acompañan a su familia y ruegan una oración en su memoria.

† RIVERA, Julio César, q.e.p.d. - Marcelo Haissiner y Gabriela Antonelli Michudis acompañan con afecto a Graciela, Julio (h.) y familia en este doloroso momento.

RIVERA, Julio César, q.e.p.d. - Gloria y José Tobias participan el fallecimiento del insigne jurista y ruegan oraciones en su memoria.

RIVERA, Julio César. - Victoria Rodríguez Goyena, Luz Atala y Juan I. Amado Aranda acompañan a Julio (h.), su familia y colegas con muchísimo cariño, recordando con afecto y admiración al Dr. Rivera, gran jurista, mentor y persona.

