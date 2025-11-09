RIVERA, Julio César
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
RIVERA, Julio César. - La Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas participa su fallecimiento y saluda muy especialmente a su esposa, la Dra. Graciela Medina, en este momento de dolor.
† RIVERA, Julio César, q.e.p.d. - Sabrina Georgi lo despide con tristeza, agradeciendo su generosidad intelectual y su grandeza humana y profesional.
RIVERA, Julio César, Dr., q.e.p.d. - Freidenberg, Freidenberg & Lifsic acompañan a Graciela Medina y a sus hijos en este irreparable dolor.
† RIVERA, Julio César, q.e.p.d. - José Ignacio Socolovsky, Susana Salim y Gabriel Socolovsky despiden con tristeza y afecto al Dr. Julio César Rivera y saludan a la Dra. Graciela Medina y familia.
† RIVERA, Julio César. - Emilio y Marina Weinschelbaum acompañan en su dolor a Graciela en este triste momento.
† RIVERA, Julio César, Dr., q.e.p.d., 5-11-2025. - El equipo de la vicepresidencia de asuntos legales de Pan American Energy participa con pesar su fallecimiento, acompaña a sus familiares en este triste momento y ruega una oración en su memoria.
