RIVERA, Julio César

RIVERA, Julio César. - La Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas participa su fallecimiento y saluda muy especialmente a su esposa, la Dra. Graciela Medina, en este momento de dolor.

RIVERA, Julio César, q.e.p.d. - Sabrina Georgi lo despide con tristeza, agradeciendo su generosidad intelectual y su grandeza humana y profesional.

RIVERA, Julio César, Dr., q.e.p.d. - Freidenberg, Freidenberg & Lifsic acompañan a Graciela Medina y a sus hijos en este irreparable dolor.

RIVERA, Julio César, q.e.p.d. - José Ignacio Socolovsky, Susana Salim y Gabriel Socolovsky despiden con tristeza y afecto al Dr. Julio César Rivera y saludan a la Dra. Graciela Medina y familia.

RIVERA, Julio César. - Emilio y Marina Weinschelbaum acompañan en su dolor a Graciela en este triste momento.

RIVERA, Julio César, Dr., q.e.p.d., 5-11-2025. - El equipo de la vicepresidencia de asuntos legales de Pan American Energy participa con pesar su fallecimiento, acompaña a sus familiares en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

