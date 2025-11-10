1
RIVERA, Julio César
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† RIVERA, Julio César, q.e.p.d. - Tu suegra Dora Catania de Medina; tus hermanos políticos Viviana Medina y Osvaldo Ortega y tus sobrinos Federico, Mariela y Tamara participan con profundo dolor tu fallecimiento.
† RIVERA, Julio César, q.e.p.d. - Laura y Ricardo Campellone participan con profundo dolor su fallecimiento.
RIVERA, Julio César. - Mariano Cúneo Libarona y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
