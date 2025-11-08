SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† RIVERA, Julio César, Prof. Dr., falleció el 5-11-2025. - Los socios de la Asociación Argentina de Derecho Comparado participan con pena el fallecimiento de su querido expresidente, distinguido jurista y académico y hombre cabal y acompañan con afecto a Graciela, Julio (h.) y a toda su familia en su dolor.

† RIVERA, Julio César, Prof. Doc., q.e.p.d. - Rafael Mariano Manóvil y María Cristina Bomchil, y sus hijos acompañan a la familia de su amigo y admirado colega en este doloroso momento.

Aviso publicado en la edición impresa