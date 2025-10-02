1
RIVERO SEGURA, Fernando Antonio
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† RIVERO SEGURA, Fernando Antonio, q.e.p.d., falleció el 30-9-2025. - Su hermana Vicky, hijos y nietos lo despiden con tristeza. Acompañan a Adriana y piden una oración en su memoria.
