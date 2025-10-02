SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† RIVERO SEGURA, Fernando, q.e.p.d. - Voy a extrañar tu humor ácido, los viajes, tus peleas con los médicos, los asados apurados, el vino de los viernes, tu “todo tiene solución menos la muerte”. Te amo, tu mujer Adriana.

† RIVERO SEGURA, Fernando, q.e.p.d. - Su cuñada Virginia, sus hijos María, Patricio (a.) y Paula, Josefina y Daniel, Juan y Mery, Luis y Mariana junto a sus nietos acompañan a la querida Adi y a toda la familia de Fernando en este momento de dolor y ruegan una oración en su memoria.

† RIVERO SEGURA, Fernando, q.e.p.d. - Tu mujer, tus hijos, nietos y bisnieto te despiden con mucho cariño. Siempre recordaremos nuestros encuentros.

