ROBACIO, Héctor Alfredo
✝ ROBACIO, Héctor Alfredo, Cap. Nav., q.e.p.d., 15-2-2026. - El Centro Naval participa el fallecimiento de su estimado socio vitalicio.
✝ ROBACIO, Héctor Alfredo, Cap. navío, 15-2-2026. - La Promoción 84 ENM participa con dolor su fallecimiento.
