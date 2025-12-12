SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ROBOTTI de BOLLINI, Mercedes Margarita (Monona), q.e.p.d., falleció el 10-12-2025. - Sus hijos María Mercedes y Alejandro, Carlos y Candy, Magdalena, Marcela y Javier, nietos y bisnietos despiden a Moni con mucha tristeza y dan gracias por tantos años compartidos. Nos deja su ejemplo y su recuerdo permanecerá en nuestros corazones.

