ROBOTTI DE BOLLINI, Mercedes (Monona)
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† ROBOTTI de BOLLINI, Mercedes (Monona), q.e.p.d. - Despedimos a Monona con muchísimo cariño y acompañamos a Carlos y Candy, María Mercedes, Marcela y familias en su dolor. Los Ledesma.
