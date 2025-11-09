SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ROCCA, Gonzalo E. F., q.e.p.d., falleció el 8-11-2025. - Ávido lector de obituarios, hoy nos toca escribir el suyo. Lo despedimos con profundo dolor su esposa Silvana Goldfeder, su hija Angela Rocca, su yerno Juan Salvarredy y sus nietos Dimas y Lucas. Sus restos serán inhumados hoy, a las 12, en el Parque Memorial.

† ROCCA, Gonzalo, q.e.p.d. - Sus amigos Estela Gualdero, René López, José Luis Saporitti, José Luis Merayo, Rita Jordán, Oscar Cretini, Cristina Navarro, Irene Greiser, Marisa Chamizo, Aníbal Goldchluk, Andrea Conte-Grand, Daniel Tortarolo e Iris Avellaneda, despedimos al inolvidable Gonzalo con tristeza y acompañamos a Silvana y Angela con mucho amor.

