LA NACION

ROCCA, Gonzalo E. F.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ROCCA, Gonzalo E. F., q.e.p.d., falleció el 8-11-2025. - Ávido lector de obituarios, hoy nos toca escribir el suyo. Lo despedimos con profundo dolor su esposa Silvana Goldfeder, su hija Angela Rocca, su yerno Juan Salvarredy y sus nietos Dimas y Lucas. Sus restos serán inhumados hoy, a las 12, en el Parque Memorial.

ROCCA, Gonzalo, q.e.p.d. - Sus amigos Estela Gualdero, René López, José Luis Saporitti, José Luis Merayo, Rita Jordán, Oscar Cretini, Cristina Navarro, Irene Greiser, Marisa Chamizo, Aníbal Goldchluk, Andrea Conte-Grand, Daniel Tortarolo e Iris Avellaneda, despedimos al inolvidable Gonzalo con tristeza y acompañamos a Silvana y Angela con mucho amor.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Autos de lujo, viajes y sociedades en Miami: el patrimonio del financista cercano a “Chiqui” Tapia
    1

    Autos de lujo, viajes por el mundo y sociedades en Miami: el patrimonio del financista cercano a “Chiqui” Tapia

  2. A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue este sábado 8 de noviembre
    2

    Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 8 de noviembre

  3. La Justicia argentina congela activos de Hayden Davis y dos operadores de una “cueva” cripto que aparecen en la ruta del dinero
    3

    Caso $LIBRA: la Justicia argentina congela activos de Hayden Davis y dos operadores de una “cueva” cripto que aparecen en la ruta del dinero

  4. El Increíble Hulk: la palomita de Djokovic, el final del punto más espectacular de una batalla
    4

    Novak Djokovic le ganó a Lorenzo Musetti y agiganta la leyenda, en un espectáculo de otra era

Cargando banners ...