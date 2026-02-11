SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RODRIGEZ, Héctor Constantino, q.e.p.d., falleció el 9 de febrero de 2026. - El presidente, el Colegio de Auditores Generales y el personal de la Auditoría General de la Nación participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera auditor general de la Auditoría General de la Nación entre los años 1993-1999 y acompañan a la familia en este momento de dolor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa