SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† RODRIGUEZ AMENDOLA, María Candela, q.e.p.d. - Tus amigas Jose, Pif, Sofi, Maru, Jackie, Denise, Flor y Lu te recordaremos siempre con una sonrisa y con mucho amor. Gracias por tu amistad, estará eternamente grabada en nuestros corazones.

† RODRIGUEZ AMENDOLA, María Candela, q.e.p.d. - Lucila, Tomás, Juan Patricio, Timoteo, Nicolás, Lorna y Gustavo Prezzavento despedimos con profundo dolor a Cande y siempre la recordaremos con una sonrisa. Que la Virgen María la acompañe siempre.

† RODRIGUEZ AMENDOLA, María Candela, q.e.p.d. - Juan Vignolo y Marina Martínez de Hoz despiden a Cande y acompañan a Gonchi, Teo, Nina y Félix con mucho cariño.

RODRIGUEZ AMENDOLA, María Candela, q.e.p.d., falleció el 19-9-2025. - Con profundo pesar la familia Dosoretz participa su fallecimiento, acompaña a sus seres queridos en este momento tan dificil, y desea que María descanse en paz.

