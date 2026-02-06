LA NACION

RODRIGUEZ BLANCO ANTUÑANO, José Manuel,

RODRIGUEZ BLANCO ANTUÑANO, José Manuel, q.e.p.d. - Sus primas Alexia Gol Parés Antuñano, Patricia Gol Parés Antuñano de Polizza y sus hijos Hernán y Agustina despiden al querido José Manuel con gran tristeza, recordando los lindos momentos compartidos. Y acompañan con mucho cariño a Matilde y a toda la familia en tan doloroso momento. Rogando una oración en su memoria.

