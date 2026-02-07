LA NACION

RODRÍGUEZ BLANCO ANTUÑANO, José Manuel,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RODRÍGUEZ BLANCO ANTUÑANO, José Manuel, q.e.p.d. - Sus primos José Luis, Pilar y Amalia Alegría Antuñano participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Matilde y seres queridos. Ruegan una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ BLANCO ANTUÑANO, José Manuel, q.e.p.d. - Jorge, Tessy, Alejandro Frías y Elisa Otamendi despiden a José Manuel y acompañan a Matilde con todo cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Rosa Rodríguez: su larga preparación para Pasapalabra y el sueño que la une a la Argentina
    1

    Rosa Rodríguez: su larga preparación para el histórico triunfo en Pasapalabra España y el sueño que la une a la Argentina

  2. En el Ministerio de Defensa afirman que la deuda de IOSFA la pagará el Estado
    2

    Un pasivo de $200.000 millones: en el Ministerio de Defensa afirman que la deuda de IOSFA la pagará el Estado

  3. Las mejores series y películas para disfrutar este fin de semana del 7 y 8 de febrero
    3

    Qué ver en Netflix: las mejores series y películas para disfrutar este fin de semana del 7 y 8 de febrero

  4. Trungelliti se quedó sin energía, cayó ante Kwon y Argentina vs. Corea del Sur están 1-1
    4

    Copa Davis: Marco Trungelliti sintió el desgaste físico, cayó frente a Kwon y la serie quedó 1-1