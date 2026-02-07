1
RODRÍGUEZ BLANCO ANTUÑANO, José Manuel,
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ RODRÍGUEZ BLANCO ANTUÑANO, José Manuel, q.e.p.d. - Sus primos José Luis, Pilar y Amalia Alegría Antuñano participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Matilde y seres queridos. Ruegan una oración en su memoria.
✝ RODRÍGUEZ BLANCO ANTUÑANO, José Manuel, q.e.p.d. - Jorge, Tessy, Alejandro Frías y Elisa Otamendi despiden a José Manuel y acompañan a Matilde con todo cariño.
